Появились кадры испытательного пуска МБР с полигона Капустин Яр 

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 61 0

Их обнародовало оборонное ведомство.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министерство обороны России опубликовало кадры испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На кадрах запечатлен процесс с разных ракурсов.

Запуск состоялся в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Ракета продемонстрировала свою высокую надежность, МБР в полной мере может обеспечить стратегическую безопасность России.

«12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — сообщили в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны показало отработку задач с комплексами «Ярс». Особое внимание уделяется охране и обороне колонн на марше и полевых позициях, в том числе, отработка отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

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