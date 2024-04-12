Появились кадры испытательного пуска МБР с полигона Капустин Яр 

Министерство обороны России опубликовало кадры испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На кадрах запечатлен процесс с разных ракурсов.

Запуск состоялся в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Ракета продемонстрировала свою высокую надежность, МБР в полной мере может обеспечить стратегическую безопасность России.

«12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — сообщили в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны показало отработку задач с комплексами «Ярс». Особое внимание уделяется охране и обороне колонн на марше и полевых позициях, в том числе, отработка отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.