Мирные жители погибли после удара ВСУ по Токмаку

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 76 0

Всем пострадавшим, как и родственникам погибших, будет оказана необходимая помощь.

Мирные жители погибли после удара ВСУ по Токмаку

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Мирные жители, в том числе ребенок, погибли после удара ВСУ по многоквартирному сектору Токмака в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены», — написал политик в Telegram-канале.

Всем пострадавшим, как и родственникам погибших, будет оказана необходимая помощь. При этом глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что число жертв атаки на данный момент достигло шести. 

 

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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