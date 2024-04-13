В Московском зоопарке назвали панду Катюшу самой счастливой девочкой на свете

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 676 0

Она уже достаточно подросла, чтобы переехать в большой вольер павильона «Фауна Китая».

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Поклонники панды Катюши снова радуются кадрам с ее участием — на них малышка вылизывает задние лапки и позирует перед камерой. Милым видео в своем Telegram-канале поделилась гендиректор зоосада Светлана Акулова.

«Самая беззаботная и счастливая девочка на свете», — подписала ролик она.

Дни Катюши наполнены весельем и играми. Она уже достаточно подросла, чтобы переехать в большой вольер павильона «Фауна Китая».

Так как теперь места стало достаточно, панда может разгуляться. Катюша уже вполне привыкла к новой обстановке.

Черно-белая медведица родилась в Москве в августе 2023 года. Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в столичном зоопарке с 2019-го.

В Россию они прибыли из Китая, их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили весной 2023-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша научилась выбираться из вольера.

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