План побега удался: панда Катюша научилась выбираться из вольера

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 65 0

Панда Катюша научилась выбираться из своего вольера

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Бунтарка сумела вырваться на свободу.

Маленькая панда Катюша нашла в ограждении своего вольера место, через которое можно выбраться наружу. Видео с бунтаркой опубликовала в своем Telegram-канале Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

«Эта умница сегодня догадалась выдвинуть поилку и сбежать. Очень умная деваха растет», — подписала публикацию Светлана Акулова.

В комментариях к посту подписчики радуются новым умениям панды Катюши.

«Какая молодец, это же надо — запомнила, как выбираться и теперь реализует»;

«Сейчас еще приемы кунг-фу начнет отрабатывать. Не хуже Джеки Чана!»;

«Хулиганка какая», — умиляются поклонники маленькой панды.

С начала марта Катюша начала выходить в большой вольер. Теперь на маленькую панду могут посмотреть посетители Московского зоопарка.

Катюша родилась в Москве в августе 2023 года. Как отмечал столичный мэр Сергей Собянин, событие стало уникальным для города.

Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в Московском зоопарке с 2019 года. В Россию они прибыли из Китая. Их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили уже в Москве весной 2023-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда панде Катюше придется покинуть Россию.

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