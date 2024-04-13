Сердце на семь частей: главные мужчины в жизни Нонны Мордюковой

Образ сильной и независимой женщины — не только экранное амплуа Нонны Мордюковой. Актриса играла эту роль и в жизни, оставаясь при этом человеком с любящим сердцем.

Вячеслав Тихонов

Ноябрина — ее настоящее имя — познакомилась с молодым красавцем в 1947 году. Оба студента ВГИКа сыграли в фильме «Молодая гвардия». Тихонов влюбился в партнершу и пригрозил утопиться, если девушка откажет ему. Актриса не устояла и стала его женой. Брак продлился 13 лет и не стал счастливым для обоих — они не сходились характерами. Общий сын супругов Владимир скончался в 40 лет от передозировки наркотиков.

Сергей Герасимов

Исполнительницу роли Ульяны Громовой приметил и сам режиссер «Молодой гвардии» Сергей Герасимов. Он даже отправился к ее матери в Краснодарский край, чтобы попросить руки дочери. Однако Ирина Мордюкова дала 45-летнику жениху отворот поворот. По ее мнению, он оказался стар для юной девушки.

Василий Шукшин

Темпераментный писатель, актер и режиссер был полной противоположностью тихого и интеллигентного Тихонова и больше соответствовал характеру Мордюковой. Они были созданы друг для друга. Актриса влюбилась в Шукшина, но не решилась разрушить семью. Позже она утверждала, что пронесла эту любовь на протяжении всей жизни.

Борис Андроникашвили

Молодой, красивый, эрудированный актер и сценарист покорил Нонну почти сразу. На тот момент он развелся с Людмилой Гурченко. Но жизнь с Андроникашвили оказалась нелегкой. Вспыльчивый грузин ревновал подругу, мало работал и жил за ее счет. Через пять лет отношений Мордюкова выставила альфонса.

Владимир Сошальский

Союз Мордюковой с Сошальским оказался самым коротким. Возлюбленные прожили вместе всего полгода. Актер оказался чересчур ветреным. За свою жизнь он женился пять раз, не считая бесконечных увлечений. Его недолгий роман с Нонной не стал важной главой в жизни для актрисы.

Юрий Каморный

Актер Юрий Каморный был моложе Мордюковой почти на 20 лет, но влюбился в нее до беспамятства. Однажды в порыве чувств он даже прострелил себе руку. Несмотря на большой напор молодого ухажера, на предложения руки и сердца Нонна ответила отказом — он годился ей в сыновья.

Юлиан

Самым молодым и последним мужчиной в жизни Мордюковой стал певец Юлиан. Звезда экрана прикипела к артисту душой — он напоминал ей погибшего сына. Знаменитости какое-то время жили вместе, но о любовной связи речи не шло — они сохраняли дружеские отношения на протяжении 20 лет до самой смерти актрисы.