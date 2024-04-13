«В тяжелом состоянии»: Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Срочная новость 1 547 0

Запашный: Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после обширного инфаркта

«В тяжелом состоянии»: Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Знаменитому артисту цирка провели ночью операцию.

Стало известно о состоянии артиста цирка Юрия Куклачева. Накануне его экстренно госпитализировали. Как сейчас себя чувствует знаменитый дрессировщик кошек — рассказал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

По его словам, Юрий Дмитриевич находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

«Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный.

Известного российского артиста госпитализировали с юбилейного концерта в столичном «Вегас Сити Холле» в пятницу, 12 апреля. Он почувствовал недомогание в конце первого отделения.

Юрию Куклачеву исполнилось накануне 75 лет. Он продолжает выступать на сцене и не собирается заканчивать карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Куклачева экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в Москве.

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