Куклачева экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 323 0

Что произошло с легендарным дрессировщиком?

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта в столичном «Вегас Сити Холле» из-за проблем с сердцем. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщил сын артиста Дмитрий.

«Выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. Сейчас ему оказывается медицинская помощь», — подчеркнул он.

Так, на пресс-подход тот выходил уже с явным дискомфортом — ему пришлось сидеть на стуле. Затем была вызвана карета скорой помощи, которая и увезла Куклачева в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что свой 75-й день рождения артист проведет на сцене. Грандиозное шоу для гостей, в котором выступит вся династия Куклачевых, и впервые в истории — сразу 100 кошек.

Куклачев планирует и дальше заряжать людей энергией добра и смеха. Карьеру артист заканчивать не собирается.

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