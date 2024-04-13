«Политическое решение»: в Крыму обосновали незаконность передачи полуострова Украинской ССР

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 42 0

Константинов: незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году обоснована

«Политическое решение»: в Крыму обосновали незаконность передачи полуострова Украинской ССР

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Полуостров вошел в состав УССР в 1954 году.

Незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году — обоснована. С таким заявлением выступил глава парламента региона Владимир Константинов.

По его словам, обоснованием незаконности этого решения, которое в итоге обернулось тяжелыми последствиями не только для РФ, но и всего мира, занимались эксперты и юристы крымского парламента.

«Теперь осталось принять только судебное и политическое решения», — подчеркнул Константинов в беседе с РИА Новости.

Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 года, до этого полуостров входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины.

В состав России Крым вернулся в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Крыму заявили о колоссальном ущербе от Украины.

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