«Пусть изучает»: в Крыму предложили купить глобус президенту Австрии

По словам главы крымского парламента, у президента для этого много времени — реальной политикой занимается канцлер.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Глава крымского парламента предложил президенту Австрии купить глобус
Председатель крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену купить глобус после его оскорбительных заявлений о России.
«Хорошо бы купить австрийскому президенту глобус — пусть изучает», — сказал политик в беседе с РИА Новости.
По словам Константинова, у Ван дер Беллена слишком много времени: реальной политикой в Австрии занимается канцлер, в то время как президент занимает роль чего-то " вроде архитектурного излишества». Константинов также считает, что президент позорит свою страну незнанием истории и географии.
Ранее, 14 сентября, выступая во дворце Хофбург, Ван дер Беллен назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант».
В свою очередь в посольстве России в Вене заявление австрийского политика сравнили с басней Ивана Крылова о Моське, лающей на слона.
Ранее 5-tv.ru публиковал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «среди стран-членов ЕС и НАТО видны метастазы нацизма». Он также сообщил, о совместном с Белоруссией запуске подготовки Евразийской хартии многообразия и многополярности.
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