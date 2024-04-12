В Крыму заявили о колоссальном ущербе от Украины: «Колониальный режим»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 67 0

Глава крымского парламента Константинов заявил о колоссальном ущербе от Украины

В Крыму заявили о колоссальном ущербе от Украины: «Колониальный режим»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В начале марта суд принял иск о взыскании с киевского режима ущерба из-за энергоблокады полуострова. Власти намерены взыскать более трех триллионов рублей.

Украина нанесла Крыму колоссальный ущерб в то время, когда полуостров находился в ее составе. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством РИА Новости.

В начале марта суд принял иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергоблокады. Константинов тогда уточнял, что ущерб оценивается в размере более трех триллионов 156 миллиардов рублей. И сегодня, по его словам, власти проводят скрупулезную работу в данном направлении, этим занимается группа специалистов.

«Дальше — займемся продовольственной, банковской и другими блокадами. Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной», — добавил Константинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

В 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым. Власти полуострова оценили ущерб, нанесенный региону из-за энергетической блокады полуострова со стороны Киева. Сумма иска составила более пяти триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Константинова, освобождение Одессы от украинской националистической власти — это ключ к обеспечению безопасности юга России.

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

10:10
Выбор каждого: почему сын Карины Нигай профессионально занимается футболом
9:54
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
9:48
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
9:31
Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари
9:28
В Крыму заявили о колоссальном ущербе от Украины: «Колониальный режим»
9:18
Счастье на Мальте: куда пропала дочка Михаила Задорнова

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок