«Вина удвоится»: священник рассказал, чего нельзя делать на исповеди в Великий пост

В этот период верующие стараются чаще исповедоваться и причащаться. Какие ошибки точно нельзя допускать при посещении церкви?

Не страшно во время исповеди ненароком забыть о каком-то грехе, однако, если нарочно утаить его, вина удвоится. Об этом предупредил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, протоиерей Максим Первозванский.

Он пояснил, что в молитве после исповеди священник просит Бога простить человеку все грехи без исключения. При этом прощение грехов — это примирение человека с Богом и церковью, а наполовину примириться невозможно.

«Поэтому, если даже человек забыл о каком-то грехе, забыл о нем рассказать, покаяться в нем, — не страшно. Главное — не утаивать грехов, не скрывать их специально. Священник перед исповедью предупреждает, что если человек какой-то грех скроет, то этот грех и вина за него — удвоится. Смысла идти на исповедь и что-то скрывать нет точно», — сказал Первозванский в беседе с РИА Новости.

Во время Великого поста, который в этом году длится с 18 марта по 4 мая, верующие стараются чаще исповедоваться и причащаться. Исповедь — одно из таинств церкви, когда верующий кается в своих грехах перед Богом в присутствии священника, после чего священник возносит молитву с просьбой к Богу о прощении грехов кающегося.

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