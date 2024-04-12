ТОП-5 главных ошибок во время Великого поста

На их исправление осталось чуть меньше месяца.

Сегодня в самом разгаре Великий пост. До его окончания еще практически целый месяц, поэтому если вдруг вы по незнанию допустили во время него какие-то ошибки — у вас еще куча времени, чтобы их исправить. А о самых популярных ошибках во время поста рассказала врач-диетолог Полина Васильева в беседе с изданием «Страсти».

Для начала стоит напомнить, что во время поста запрещается употреблять любые продукты животного происхождения, такие как мясо, молочные продукты, яйца и так далее. Многие упускают из вида, что эти ингредиенты содержатся в выпечке и кондитерских изделиях, а значит и их необходимо исключить из рациона. Рыба также попадает под запрет — ее можно есть только на праздник Благовещения и в Вербное воскресенье, а вот морепродукты уставом Русской Православной Церкви не запрещены.

«За столь длительный период исключения продуктов животного происхождения с организмом человека могут начаться негативные изменения, например, может сформироваться белковая недостаточность, дефицит железа, кальция, цинка, витамина В12, витамина D и так далее», — предупреждает диетолог.

Именно поэтому людям, страдающим любыми острыми заболеваниями, детям, пожилым, беременным и людям, занятым тяжелым физическим трудом поститься не стоит. Основным строительным материалом в нашем организме является белок. Если его недостаточно — человек чувствует истощение и слабость. Во время поста важно восполнять недостаток белка с помощью риса, сои, ржи и овса.

Резкий отказ от привычного рациона также может навредить организму, поэтому к посту надо готовиться постепенно, заранее исключая из рациона непостные продукты.

«Если в течение Великого поста вы почувствуете недомогание, слабость, ухудшение самочувствия или любые другие изменения в состоянии здоровья, то важно незамедлительно обратиться к лечащему врачу и только после его консультации продолжить поститься. Возможно, врач порекомендует завершить пост раньше», — порекомендовала врач.

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