Высокопоставленный полицейский задержан за взятку в Подмосковье

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 42 0

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Высокопоставленный полицейский задержан за взятку в Подмосковье

Фото: 5-tv.ru

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В Подмосковье задержан временно исполняющий обязанности замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслав Булавин. Как стало известно 5-tv.ru, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным источника, Булавин вступил в преступный сговор с лицами из линейного отдела МВД РФ на водном транспорте, и требовал у местного предпринимателя три миллиона рублей. Взамен на это подозреваемый, по версии следствия, согласился не проверять его бизнес на предмет наличия нарушений, а также обещал взять на себя покровительство его деятельности.

В отношении Булавина возбуждено уголовное дело. Расследование всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на женщину и девочку с кислотой.

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