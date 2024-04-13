Высокопоставленный полицейский задержан за взятку в Подмосковье

В Подмосковье задержан временно исполняющий обязанности замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслав Булавин. Как стало известно 5-tv.ru, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным источника, Булавин вступил в преступный сговор с лицами из линейного отдела МВД РФ на водном транспорте, и требовал у местного предпринимателя три миллиона рублей. Взамен на это подозреваемый, по версии следствия, согласился не проверять его бизнес на предмет наличия нарушений, а также обещал взять на себя покровительство его деятельности.

В отношении Булавина возбуждено уголовное дело. Расследование всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на женщину и девочку с кислотой.