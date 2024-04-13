«Есть несколько десятилетий»: Маск высказался о судьбе человечества

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

Маск: человечество должно перейти к устойчивой энергетике

«Есть несколько десятилетий»: Маск высказался о судьбе человечества

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

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Людям необходимо перейти к устойчивой энергетике, убежден бизнесмен.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у человечества осталось всего несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике.

Таким образом он отреагировал на слова исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН Саймона Стилла об изменении климата. Тот отмечал, что у бизнеса и правительств стран есть всего два года для разработки плана по предотвращению серьезных последствий глобального потепления.

«Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий», — пишет Маск в соцсети X.

Накануне миллиардер предупреждал, что человечество может исчезнуть через несколько сотен лет, если не освоит другие планеты. Он убежден, что людям следует сохранять текущий технологический уровень, пока Марс не станет пригодным для жизни. По мнению бизнесмена, это может произойти в течение ближайших 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск предупредил США об угрозе теракта.

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