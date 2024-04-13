Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ города Алешки в Херсонской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Еще три местных жителя получили ранения.

Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ города Алешки в Херсонской области

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Житель города Алешки в Херсонской области погиб в результате удара украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще трое местных жителей, по словам Сальдо, получили осколочные ранения. Все они доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, число жертв удара украинских боевиков по городу Токмаку в Запорожской области возросло до 11.

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