Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ города Алешки в Херсонской области

Житель города Алешки в Херсонской области погиб в результате удара украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алешках привел к гибели одного мужчины», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще трое местных жителей, по словам Сальдо, получили осколочные ранения. Все они доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, число жертв удара украинских боевиков по городу Токмаку в Запорожской области возросло до 11.