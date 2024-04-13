Число жертв удара ВСУ по Токмаку в Запорожской области возросло до 11

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Украинские боевики обстреляли жилой сектор города накануне вечером.

Число жертв удара ВСУ по Токмаку в Запорожской области возросло до 11

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Количество погибших при обстреле украинскими боевиками города Токмак в Запорожской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«К 19:00 поднято тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком. На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших», — говорится в Telegram-канале главы региона.

Также сообщается о составлении администраций Токмака списка на выплату материальной помощи пострадавшим от удара со стороны Украины. Родные погибших получат по одному миллиону рублей, тяжелораненые — по 750 тысяч, получившие ранения средней тяжести — по 500 тысяч, легкораненые и контуженные — по 250 тысяч. Также финансовую помощь выделят гражданам, утратившим жилье.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому сектору Токмака в Запорожской области вечером 12 апреля. Сильнее всего пострадала одна из многоэтажек, практически разрушены несколько двухэтажных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске.

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