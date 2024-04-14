«Люблю и горжусь»: Волочкова провела вечер с дочкой после серьезного конфликта

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Балерина Волочкова провела вечер с дочкой после ссоры

«Люблю и горжусь»: Волочкова провела вечер с дочкой после серьезного конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Балерина и наследница не общались несколько месяцев.

Балерина Анастасия Волочкова, похоже, помирилась со своей единственной дочкой Ариадной после скандала. Наследница приехали в особняк матери, где они вместе провели теплый вечер.

Знаменитость похвасталась в социальной сети, что гордится дочкой и ее успехами в разных сферах. Так, танцовщица призналась, что Ариадна — студентка филологического факультета, увлекается историей, а также пишет стихи на трех языках.

Кроме того, она преподает английский и французский языки. Помимо этого, наследница Волочковой пробует себя в озвучивании фильмов и мультипликационных лент.

«То, как она умеет в моменте изменять голос и интонации, это просто невероятно!» — восхитилась балерина.

Волочкова также сообщила, что в тот вечер Ариадна прочла ей несколько своих стихотворений, которые она записала на видео. Но пока показать публике их не может — мол, еще нет разрешения дочки.

«Ариша не любит публичности. А вообще я ей очень горжусь. Это невероятный и очень талантливый человек. И во многом мы очень похожи. Я ее очень люблю и дорожу нашим доверием друг другу», — подытожила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова отказалась отдавать квартиру дочке.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:23
Невеста Паттинсона рассекретила пол их новорожденного ребенка
0:09
«Люблю и горжусь»: Волочкова провела вечер с дочкой после серьезного конфликта
23:54
Пентагон пообещал оказать помощь Израилю при атаке Ирана
23:52
Волочкова защитилась от порчи магическими татуировками
23:38
Самое сокровенное: на какие участки тела любят садиться клещи
23:24
Все очень плохо: почему возникает боль в сердце после еды

Сейчас читают

Поджигатель во Владимире мог быть под влиянием ЦИПСО
«Победителя не будет»: к чему приведет захват Ираном судна бизнесмена из Израиля
«Игра на публику»: зачем Германия передает Украине еще один ЗРК Patriot
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок