ЦАХАЛ сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 72 0

Система воздушной обороны еврейского государства, как отмечается, находится в состоянии повышенной боевой готовности.

ЦАХАЛ сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой», — говорится в Telegram-канале израильской армии.

Система воздушной обороны еврейского государства, как отмечается, находится в состоянии повышенной боевой готовности. Жителей призвали следовать инструкциям командования тыла и официальным заявлениям ЦАХАЛ по этому вопросу.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке мировая общественность готовится после атаки Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране оценили перспективы конфликта с Израилем.

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