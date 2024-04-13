ЦАХАЛ сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля

Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой», — говорится в Telegram-канале израильской армии.

Система воздушной обороны еврейского государства, как отмечается, находится в состоянии повышенной боевой готовности. Жителей призвали следовать инструкциям командования тыла и официальным заявлениям ЦАХАЛ по этому вопросу.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке мировая общественность готовится после атаки Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране оценили перспективы конфликта с Израилем.