«У нас есть сила»: в Иране оценили перспективы конфликта с Израилем

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 404 0

Политолог Вахшитех: Иран и Израиль находятся в состоянии холодной войны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sobhan Farajvan; 5-tv.ru

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Перерастет ли это в глобальное противостояние?

Иран и Израиль фактически находятся в состоянии холодной войны. Об этом 5-tv.ru заявил иранский политолог, востоковед Ахмад Вахшитех.

«У нас есть сила. Если Израиль ответит, мы тоже можем отвечать», — сказал специалист.

Стороны, полагает политолог, пытаются оказывать друг на друга влияние, при этом не желая превращать это в глобальный конфликт. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отмечает Вахшитех, хочет показать гражданам наличие силы у еврейского государства — то же нужно показать и Ирану.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке мировая общественность готовится после атаки Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ объявила об отмене всех занятий в образовательных учреждениях Израиля. 

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