Пентагон пообещал оказать помощь Израилю при атаке Ирана

Израиль может полагаться на полную поддержку США в защите от нападений со стороны Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Министр Остин дал понять, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите Израиля от любых атак со стороны Ирана и его региональных посредников», — отметили в ведомстве после разговора Остина с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке мировая общественность готовится после атаки Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля. Система воздушной обороны еврейского государства, как отмечается, находится в состоянии повышенной боевой готовности.