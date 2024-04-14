Крупнейшая атака Ирана на Израиль. Главное

Иранские войска в течение пяти часов наносили удары по израильской территории с применением БПЛА и ракет.

Взрывы раздались в Иерусалиме, в городе работает воздушная тревога. Об этом сообщает Agence France-Presse на странице в соцсети X.

«В Иерусалиме слышны взрывы и сирены», — говорится в публикации.

Со ссылкой на ЦАХАЛ отмечается, что Иран атаковал беспилотниками Израиль. По данным СNN, в Иерусалиме работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Уже перехвачено несколько иранских дронов.

Также иранское государственное агентство IRNA сообщило о нанесении удара баллистическими ракетами «Хайбар» по авиабазе ВВС Израиля в пустыне Негев.

Крупнейшая атака Ирана на Израиль

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Спустя несколько часов после начала атаки ЦАХАЛ отчитался о перехвате большинства снарядов и БПЛА, о жертвах информации не поступало.

Иран в ночь на 14 апреля выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». По данным газеты The New York Times (NYT), ключевыми целями являлись военные базы, аэродромы и правительственные объекты. Ущерб нанесен «относительно небольшой».

Атака Ирана длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Военные Соединенных Штатов, Великобритании и Иордании перехватили большую часть ракет и БПЛА за пределами израильской территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позже на странице в соцсети X заявил, что иранская воздушная атака отражена.

При этом постпредство Ирана при ООН пригрозило Израилю более жестким ответом в случае «еще одной ошибки». В Тегеране обвинили Организацию Объединенных Наций в том, что она не осудила атаку на дипконсульство в Сирии.

По данным NYT, Израиль скоординирует с союзниками ответ на удары Ирана. Однако во время телефонных переговоров президент США Джо Байден заявил Нетаньяху, что Вашингтон не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана. Передает об этом СNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Следует отметить, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал данное нападение успешным. В Тегеране прошли митинги в поддержку атаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль атаковал международный аэропорт Дамаска. Местные средства противовоздушной обороны отразили нападение.