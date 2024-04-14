«Как на гильотину шла»: Анфиса Чехова перенесла замершую беременность

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 48 0

Телеведущая Анфиса Чехова не смогла родить второго ребенка

«Как на гильотину шла»: Анфиса Чехова перенесла замершую беременность

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Больше всего светская львица боялась делать наркоз во время операции.

Популярная телеведущая Анфиса Чехова призналась, что пережила замершую беременность. Об этом знаменитость рассказала в интервью с Олегом Пилягиным.

Известная светская львица воспитывает любимого сына Соломона от брака с актером Гурамом Баблишвили, с которым развелась в 2017 году. Однако Чехова могла растить двоих детей.

«При родах я была в сознании, только нижняя часть ничего не чувствовала. А вот один раз была замершая беременность — и там под общим наркозом все… Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз», — поделилась Анфиса.

Как оказалось, ведущая панически боится наркоза. Именно поэтому она не стала худеть с помощью хирургического вмешательства и отказалась от опасной медицинской процедуры, когда обратилась за помощью к диетологу.

«Врач сказал: „Вам ничего не поможет. Но есть один способ…“ Из его слова я поняла, что некий баллон помещается в желудок. Желудок якобы полный, и человек не хочет есть. Там столько противопоказаний! Еще и наркоз надо делать!» — возмутилась Чехова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похудевшая Анфиса Чехова начала пугать мужчин.

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