«Мне нужен только секс»: похудевшая Анфиса Чехова начала пугать мужчин

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Чехова рассказала о страхе мужчин после похудения на 30 килограммов

«Мне нужен только секс»: похудевшая Анфиса Чехова начала пугать мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Звезда призналась, что иметь недостатки тоже бывает полезным.

Телеведущая Анфиса Чехова уже давно не та пышная особа, какой была в начале своей карьеры. На одном из развлекательных шоу она призналась, что после похудения на три десятка килограммов ей стало не только легче дышать и чувствовать себя, но также многие мужчины перестали обращать на нее внимание.

«Теперь они меня боятся, потому что во мне все совершенно. А до этого они: „Такая классная, умная, с юмором, глубокая, мудрая. Но жирненькая. Недостаточек, сойдет“. Должен быть какой-то изъян в женщине», — призналась знаменитость.

Избавиться от лишних килограммов ей помогли различные «психологические и духовные трансформации», а также отказ от сахара и соли. Теперь она чувствует себя гораздо увереннее, но личная жизнь перестала складываться — отношения ограничиваются лишь проведенной вместе ночью.

«Чаще всего мне говорили фразу: „Тебе от меня нужен только секс“. Да — если я не вижу перспективы жизни с этим мужчиной, то мне нужен только секс», — добавила Чехова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую травму Анфисе Чеховой нанес папа.

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