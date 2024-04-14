На захваченном Ираном судне находится российский моряк

На днях контейнеровоз бизнесмена из Израиля взяли под контроль иранские войска. Предполагалось сначала, что на борту 20 филиппинских моряков.

Посольство России в Тегеране выясняет детали нахождения на судне MSC Aries гражданина РФ, которое захватили в Ормузском проливе Военно-морские силы Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

Отмечается, что посольство постоянно контактирует с властями Ирана для выяснения деталей нахождения россиянина Т. С. Колчанова на борту судна для оказания необходимого консульского содействия. Диппредставительство также поддерживает связи с родственниками моряка из РФ.

На днях сообщалось, что ВМС Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. По предварительным данным, на борту судна находятся 20 филиппинских моряков. Контейнеровоз шел под флагом Португалии, при этом его связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime, одним из владельцев которой является израильский бизнесмен Эяль Офер.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран ночью 14 апреля выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Следует отметить, что военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана. В связи с атакой Байден провел переговоры по телефону с Нетаньяху. Глава Белого дома заявил, что Штаты не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведет захват Ираном судна бизнесмена из Израиля. Обостряющийся конфликт между Тегераном и Тель-Авивом скажется на ситуации во всем мире, подчеркивал американский экономист, руководитель нефтетрейдера Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.