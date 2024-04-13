Иран захватил торговое судно израильского бизнесмена в Ормузском проливе

По предварительным данным, на борту судна находятся 20 филиппинских моряков.

Военно-морские силы Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве страны.

По данным СМИ, судно, о котором идет речь, следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Контейнеровоз шел под флагом Португалии, при этом его связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime, одним из владельцев которой является израильский бизнесмен Эяль Офер.

«Корабль, связанный с сионистским режимом, сейчас направлен в территориальные воды нашей страны», — говорится в материале.

Как сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKTMO), захват судна произошел в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджайра Объединенных Арабских Эмиратов. По предварительным данным, на борту судна находятся 20 филиппинских моряков.

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