Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака»

Испанский тренер Гильермо Абаскаль уволен с поста главного наставника московского «Спартака». Соответствующее решение приняло руководство красно-белых, сообщается на сайте клуба.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда стала обладателем бронзовых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) в прошлом сезоне. Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку турнирной таблицы.

К ответному матчу с «Зенитом» в полуфинале Кубка России 17 апреля команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков назначен на должность исполнительного директора Российской премьер-лиги.