Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Иностранный наставник возглавлял московский клуб с лета 2022 года.

Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака»

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Испанский тренер Гильермо Абаскаль уволен с поста главного наставника московского «Спартака». Соответствующее решение приняло руководство красно-белых, сообщается на сайте клуба.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда стала обладателем бронзовых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) в прошлом сезоне. Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку турнирной таблицы.

К ответному матчу с «Зенитом» в полуфинале Кубка России 17 апреля команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков назначен на должность исполнительного директора Российской премьер-лиги.

+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
Naval News: необычный беспилотник обнаружили у берегов Румынии
16:56
Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака»
16:40
На могиле портрет и белые розы: урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили
16:24
Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля боксера Дмитрия Кудряшова
16:08
Зеленский капут? Украинский президент планирует подписать закон об ужесточении мобилизации
15:47
«Может, когда хочет»: Волочкова удивила поклонников скромным снимком

Сейчас читают

Перспективы помощи Киеву выглядят фантастично: к чему приведет конфликт Израиля и Ирана
«Прогнозов не дают»: как себя чувствует Юрий Куклачев после обширного инфаркта
Блогер Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок