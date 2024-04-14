Митя Фомин получил травму в Турции

Российский певец Митя Фомин получил травму на отдыхе в Турции. В своем блоге знаменитость опубликовал кадры, на которых видна рана на ноге. Певец поспешил успокоить поклонников — чувствует он себя нормально.

«Да слушайте, все нормально, жив-здоров, слава богу», — отметил он.

На кадрах запечатлен момент, как врач обрабатывает рану певцу. Сам он в это время лежал на диване в бодром расположении духа. Артист уточнил, как повредил ногу.

Однако буквально через пару часов знаменитость поделился еще видео, но уже с пробежки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мама Мити Фомина отказалась от подаренной им квартиры.

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