Митя Фомин получил травму в Турции
Что произошло с певцом во время отдыха?
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Instagram* / mf_agent; 5-tv.ru
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Российский певец Митя Фомин получил травму на отдыхе в Турции. В своем блоге знаменитость опубликовал кадры, на которых видна рана на ноге. Певец поспешил успокоить поклонников — чувствует он себя нормально.
«Да слушайте, все нормально, жив-здоров, слава богу», — отметил он.
На кадрах запечатлен момент, как врач обрабатывает рану певцу. Сам он в это время лежал на диване в бодром расположении духа. Артист уточнил, как повредил ногу.
Однако буквально через пару часов знаменитость поделился еще видео, но уже с пробежки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мама Мити Фомина отказалась от подаренной им квартиры.
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