«Я об этом жалею»: почему мама Мити Фомина отказалась от подаренной им квартиры

Певец Митя Фомин недавно отпраздновал свое 50-летие. Как ему удается столь молодо выглядеть, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Митя Фомин раскрыл секрет своей молодости. Чем питается артист, чтобы оставаться в тонусе? И что помогает ему поддерживать идеальную форму? Как Фомина обидел стилист Александр Рогов? Из-за чего мама певца отказалась жить в квартире, которую он для нее купил? И почему Митя просит поклонников не дарить ему цветы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я на концерте уношу тонны подарков. Это может все, что угодно. Вплоть до каких-то консервов, тортов, цветов, галстуков, трусов, заколок», — рассказал певец.

За более чем 20-летнюю карьеру в шоу-бизнесе Митя Фомин практически ни разу не попадал в скандалы. Коллеги признаются: чтобы вывести из себя миролюбивого певца, надо очень постараться. Но одному человеку это все-таки удалось. Стилист Александр Рогов заявил, что включил бы Фомина в список самых безвкусно одетых отечественных звезд. Митя был возмущен.

«Абсолютно безобразно одевающийся человек, на которого неприятно смотреть. Он не выглядит как стилист, не выглядит сексуально или привлекательно», — заявил исполнитель.

Тогда все поразились такой реакции обычно спокойного артиста. Но Митя объяснил: он слишком много сил потратил на создание неповторимого образа. И слова Рогова показались ему обидными. Правда, сейчас, спустя время, признает: возможно, он действительно переборщил. Был слишком эмоционален.

«Я еще раз прошу прощения за резкость, наверное, да. За то, что я себе позволил. Я в тот день был в отвратительном настроении», — подчеркнул Митя Фомин.

По словам музыканта, он понял свою ошибку и давно не злится на Александра. Да и в принципе решил, что больше не будет принимать критику близко к сердцу.

«Я надеюсь, что этот спор исчерпан. Я действительно питаю искренние, уважительные чувства ко всем стилистам, которые стоят на страже нашего внешнего вида… Эти люди всегда будут, они всегда есть, даже что бы ты ни делал благого в этом мире. Знаете, дай бог им здоровья, дай бог им понимания, мудрости. Нам терпения», — сказал певец.

Тем более в последнее время у Мити Фомина были другие поводы для волнения. Недавно ему исполнилось 50. Перед юбилеем артист практически не спал. Готовился к большому сольному концерту и очень переживал.

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«На самом деле я любитель погулять. Я любитель покутить. Я любитель отдохнуть… Этот месяц, скажу вам честно, держался в ежовых рукавицах. Периодически, когда я приходил домой, может быть, раз в неделю, раз в две недели, когда вообще нервы были на пределе, наливал себе бокальчик красного, например, потому что успокоиться было невозможно», — признался артист.

Но на следующий день вновь возвращался к привычному ритму. Он уже давно не представляет свою жизнь без спорта. Именно регулярные тренировки Митя Фомин называет главным секретом своего подтянутого тела.

«Утром это обязательно бег, обязательно на свежем воздухе, обязательно тренировка. Если не тренировка, то расслабление в бассейне», — поделился исполнитель.

Фомин следит и за питанием. Однако, в отличие от многих приверженцев ЗОЖа (здорового образа жизни), он не готовит себе каждый день.

«Вы удивитесь, что я ем не очень свежую пищу. Почему? Потому что, я вам серьезно говорю, я не выбрасываю еду. Она у меня долго хранится в холодильнике», — заявил Митя Фомин.

Все тревоги оказались напрасными. Концерт прошел с аншлагом. Поклонники приехали со всех уголков страны. Привезли кумиру подарки и букеты. Хотя тот заранее предупредил: никаких цветов.

«Я говорю: „Послушайте, лучше истратьте эти деньги на себя“. Выпейте, закусите, потратьте на своих любимых. Цветы сейчас страшно дорого стоят. За ними нужно ухаживать. Их не оставляют без присмотра, их приходится вымачивать, подрезать, подкармливать и так далее. Конечно, это здорово, но чуть-чуть не до того, если честно», — объяснил артист.

Не могла пропустить праздник и мама Мити Фомина — Тамара Павловна.

«Говорит: „Я все, что угодно. Я обязательно приползу“. Но она не приползла. Она прилетела. К сожалению, не прилетела моя сестра, потому что занята гастролями», — рассказал музыкант.

В свое время певец купил маме квартиру в Москве. Сделал в ней дорогой ремонт. Но женщина отказалась покидать город, где провела практически всю свою жизнь.

«Она говорит: „Нет-нет, у меня своя квартира, у меня свои три комнаты, у меня своя гардеробная“. И так далее, и так далее», — уточнил певец.

Фомин признался: поступок Тамары Павловны его сильно расстроил. Но он принял ее позицию.

«Я, конечно, об этом жалею. Почему? Потому что я хочу, чтобы она была рядом. Но в этом возрасте их сложно убедить в обратном. Поэтому я рад, что она может ко мне приезжать. Я всегда, все мои двери открыты, конечно же, в первую очередь только для нее», — заверил артист.

Митя Фомин с нетерпением ждет каждого визита мамы. А как только у него самого выдаются свободные дни, навещает ее в родном Новосибирске.