Сражалась с тяжелой болезнью: умерла актриса из «Склифосовского» Инна Головина

Ей было всего 49 лет.

Актриса театра и кино Инна Головина скончалась на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте Электротеатра «Станиславский».

«Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», — написали представители учреждения.

Выпускница Государственной консерватории имени Л. В. Собинова в Саратове — Инна Головина — проходила обучение по курсу народной артистки СССР В. А. Ермаковой.

После окончания консерватории она работала в ТЮЗе города Саратова и затем в молодежном театре города Краснодара. Позднее Инна поступила во ВГИК на экспериментальный курс Э. Г. Виторгана, который успешно завершила в 2003 году.

Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Дальнобойщики».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман.