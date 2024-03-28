«Останется в памяти»: умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 461 0

Актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни

«Останется в памяти»: умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман

Фото: Никитченко Елена / ТАСС

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В его фильмографии свыше 100 работ.

Российский актер Юрий Ваксман умер в возрасте 62 лет сегодня ночью. Об этом сообщили в Ярославском ТЮЗе. Причина его смерти не уточняется.

Коллеги называют Юрия легендой ярославской театральной сцены. Он стал широко известен публике также благодаря съемкам в сериалах и фильмах. Всего на его счету свыше 100 работ.

Губернатор региона Михаил Евраев поделился соболезнованиями в связи со смертью артиста. Михаил отметил, что послужной список Ваксмана можно продолжать долго — он был и актером, и директором и продюсером, и сооснователем Ярославского камерного театра. Кроме того он находил время на общественную деятельность — работал с ветеранами, принимал участие в различных мероприятиях.

«Юрий Михайлович навсегда останется в памяти зрителей по запоминающимся ролям в кино», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Евраев рассказал, что Юрий Ваксман во многом помог Ярославской области стать притяжением для туристов и режиссеров. Он, как основатель кинокомпании «Ярсинема», превратил регион в настоящую съемочную площадку.

В Ярославском ТЮЗе Ваксман начал работать после окончания Воронежского театрального института. Он служил ему до 1992 года. Также снимался во многих российских сериалах и фильмах, среди которых: «Молодежка», «По законам военного времени», «Майор Гром. Чумной Доктор», «Шулер» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что работавший с Кобзоном и Басковым композитор Орса умер на 58-м году жизни.

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