Валуев заявил, что поджог авто не собьет настрой Кудряшова на победу

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 39 0

Депутат Госдумы прокомментировал инцидент с машиной известного боксера.

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

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Николай Валуев — боксер и депутат Госдумы — прокомментировал инцидент, произошедший с автомобилем коллеги по спорту Дмитрия Кудряшова.

В воскресенье, 14 апреля, в Волгодонске неизвестный поджег автомобиль спортсмена. Сам Кудряшов в это время находился на тренировке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Дим, я тебе желаю победы и только победы. Не надо смотреть на всякие события. Если кто-то думает, что выбьет тебя из колеи, — я очень сомневаюсь», — заявил Валуев в беседе с 5-tv.ru.

Он также пожелал Кудряшову сохранять победный настрой перед боем с аргентинцем Даниэлем Робутти, который состоится 26 апреля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Ранее у Кудряшова уже угоняли машину. Инцидент произошел аналогичным образом: спортсмен находился на тренировке, когда неизвестный скрылся на его автомобиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боксер Кудряшов раскрыл поджигателя его машины.

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