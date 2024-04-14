Французская «дочка» Auchan окончательно продала активы в России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 18 0

Французская дочка Auchan окончательно продала активы в России

Французская «дочка» Auchan окончательно продала активы в России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Новым собственником стала компания «Торговые галереи».

Французская «дочка» Auchan — компания Ceetrus — закрыла сделку по продаже своих активов в России. На это указывают данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Новым собственником активов с 12 апреля, согласно выписке, стала компания «Торговые галереи».

Основным владельцем через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов. Однако он не стал комментировать данную ситуацию, пишет РБК.

Предварительный договор о продаже был подписан в октябре 2023 года, а окончательное завершение сделки произошло в марте 2024.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность России.

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