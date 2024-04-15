Умер польский актер из фильма «Кентервильское привидение» Гжегож Минкевич

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Сердце знаменитости остановилось на 80-м году жизни.

Умер польский актер из фильма «Кентервильское привидение» Гжегож Минкевич

Фото: Кадр из к/ф «Происшествие в порту», реж. Збигнев Кузьминьский, 1965 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Скончался польский актер театра и кино Гжегож Минкевич. Печальное известие сообщило издание Plotek. Знаменитости было 79 лет.

Сердце актера остановилось почти неделю назад — 9 апреля, но об этом стало известно только сейчас. Причина его смерти не названа.

Минкевич родился в 1945 году. В 22 года он окончил актерский факультет Государственного театрального училища в Варшаве. Первые роли в кино получил еще студентом. За всю актерскую свою карьеру он сыграл более 150 ролей в кино и театре.

Советский зритель впервые познакомился с актером в фильме «Кентервильское привидение». Его транслировали по телевидению в 1970-х годах. Также он известен по ролям в картинах «Банда», «Мир ужаса», «Алхимик», «Священная война».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы из «Склифосовского» Инны Головиной.

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:55
«Ничего не поделаешь»: как живет Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа
3:28
Не злоупотребляйте: проктолог предупредил об опасности туалетной бумаги
3:14
Умер польский актер из фильма «Кентервильское привидение» Гжегож Минкевич
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
2:47
«Чемодан без ручки для Евросоюза»: Украине предрекли печальное будущее
2:35
Небензя назвал заседание СБ ООН по Ближнему Востоку парадом лицемерия

Сейчас читают

«Я хочу еще погулять»: Кологривый признался в изменах жене и романе с Муцениеце
На могиле портрет и белые розы: урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили
Обезьяна и животное: боксер Кудряшов раскрыл поджигателя его машины
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок