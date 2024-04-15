Умер польский актер из фильма «Кентервильское привидение» Гжегож Минкевич

Скончался польский актер театра и кино Гжегож Минкевич. Печальное известие сообщило издание Plotek. Знаменитости было 79 лет.

Сердце актера остановилось почти неделю назад — 9 апреля, но об этом стало известно только сейчас. Причина его смерти не названа.

Минкевич родился в 1945 году. В 22 года он окончил актерский факультет Государственного театрального училища в Варшаве. Первые роли в кино получил еще студентом. За всю актерскую свою карьеру он сыграл более 150 ролей в кино и театре.

Советский зритель впервые познакомился с актером в фильме «Кентервильское привидение». Его транслировали по телевидению в 1970-х годах. Также он известен по ролям в картинах «Банда», «Мир ужаса», «Алхимик», «Священная война».

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