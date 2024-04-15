«Устроил кровавое шоу»: Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 208 0

Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины

«Устроил кровавое шоу»: Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Политик напомнил украинскому лидеру, что он обещал народу и чего до сих пор не выполнил.

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из лидеров государства, который разрушил страну. Он станет для нее последним главой, заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Медведчук указал, что после распада СССР Украина стала терять свое политическое значение, а внутри началась деградация управленческой элиты. По словам политика, все, кто находился у руля, пытались продать страну. У каждого следующего президента Украины это получалось больше предыдущего.

«В настоящий момент Украина уже проданный лот на мировом политическом аукционе, и когда ею воспользуются окончательно, то выкинут на свалку», — отметил он в своей статье для издания KP.RU.

По мнению Медведчука, главной проблемой на Украине является то, что ни один из президентов не хотел и не учитывал интересы граждан. Все украинские лидеры, в том числе и Зеленский, «разбазарили» независимость, суверенитет, государственность.

«Зеленский забыл, что он обещал народу, и ни дня не занимался такими скучными делами, как экономика, социальные программы, обеспечение законности и борьба с коррупцией. Если первые пять президентов в разной степени подрывали основы украинской государственности, то Зеленский довершил этот процесс, устроив грандиозное кровавое шоу. Но это шоу подходит к концу, и уже сейчас на месте страны мы видим безлюдное пепелище», — добавил Медведчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как десять лет назад на Украине начался госпереворот.

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