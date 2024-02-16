Сотворили ад своими руками: как 10 лет назад на Украине начался госпереворот

Десять лет назад, в феврале 2014-го, на Украине произошел госпереворот, запустивший цепочку необратимых событий. Законного президента Виктора Януковича отстранили от власти, и страна погрузилась в хаос. Однако в эксклюзивном интервью «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что еще в самом начале — можно было бескровно ликвидировать так называемый евро-Майдан. Остановить переворт можно было и зимой 2014-го. Правда, уже более жесткими методами.

«Я прямо обратился к главе МВД, сказал, чего ты ждешь команд сверху, у тебя есть закон о милиции, на твоих глазах убивают милиционеров, облвиют бензином, поджигают и тд, на твоих глазах пытаются захватить здание правительства, чего ты ждешь», — подчеркнул экс-премьер Украины Николай Азаров.

А вскоре премьера и вовсе отправили в отставку. Николай Азаров признался, что не снимает с себя ответственности за то, что произошло на Украине. Счтает, что власти допустили слишком много ошибок — тем более, что три четверти украинцев выступали против Майдана.