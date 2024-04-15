Лысое горе: бесполезные народные маски могут убить ваши волосы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Трихолог Нагайцева заявила о возникновении дерматита при использовании народных средств

Лысое горе: бесполезные народные маски могут убить ваши волосы

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

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В погоне за красотой можно не только не добиться результата, но и лишиться самого дорогого.

Народная медицина по уходу за волосами не приносит должного результата, а наоборот, может только усугубить ситуацию. Об этом заявила дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева в беседе с изданием URA.RU.

«Народные средства при уходе за волосами вообще не работают. Сами волосы растут из волосяного фолликула и глубина его залегания где-то 5-6 мм, то есть достаточно глубоко. Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, меда, овсянки и так далее так на голове и остаются», — объяснила эксперт.

Она также предупредила обладателей прекрасных локонов, что народные методы могут сильно повредить состояние кожи головы. В практике Нагайцевой встречались случаи, когда пациенты обращались за помощью с ожогом кожи и ушных раковин после «лечебных» масок. Серьезная стадия дерматита также грозит после применения опасных средств.

В том числе и многие салонные процедуры, основанные на термическом воздействии, негативно влияют на волосы.

«Начиная с термического воздействия и укладки с помощью утюжков, заканчивая ламинированием и ботексом для волос. Из-за высоких температур из волоса испаряется влага. Как правило девушки, которые часто пользуются такими процедурами, потом жалуются на потерю длины волос», — заявила трихолог.

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