«Состояние такое же»: когда Юрия Куклачева переведут из реанимации

Сегодня будет проведен специальный консилиум врачей.

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева могут перевести из реанимации в обычную палату после проведенной операции на сердце. Об этом 5-tv.ru сообщила Инга Герасимова, администратор Театра кошек знаменитого дрессировщика.

Наша собеседница рассказала, что состояние Юрия Дмитриевича стабильно тяжелое. Сегодня будет проведен специальный консилиум врачей, на котором специалисты примут решение, стоит ли отпускать артиста из реанимации.

«Пока какой-то дополнительной информации нету конкретной. Потому что еще консилиума не было. Состояние у него такое же стабильно-тяжелое, но это нормальная ситуация, потому что прошло всего два дня после операции. Будем ждать решения врачей», — поделилась Инга Герасимова.

Она также добавила, что врачи могут назначить Юрию Куклачеву проведение дополнительных исследований.

Известный дрессировщик почувствовал недомогание 12 апреля — артиста цирка госпитализировали во время его юбилейного концерта с обширным инфарктом. Операция на сердце прошла успешно, сейчас знаменитость восстанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно о состоянии Куклачева после инфаркта.