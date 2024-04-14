«Прогнозов не дают»: как себя чувствует Юрий Куклачев после обширного инфаркта

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 32 0

Сын Юрия Куклачева Дмитрий сообщил, что врачи не дают никаких прогнозов

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Народный артист РСФСР находится в реанимации.

Сын известного циркового артиста Юрия Куклачева Дмитрий рассказал о нынешнем состоянии знаменитости после его госпитализации с обширным инфарктом. Эксклюзивный комментарий он дал 5-tv.ru.

Дрессировщик кошек находится в реанимации целую неделю — его состояние стабильно-тяжелое.

Однако положительная динамика все же есть: этим утром Юрий Дмитриевич звонил сыну, чтобы передать ценные указания по поводу спектаклей и мероприятий в театре Куклачевых. Знаменитый артист советовал Дмитрию, какие стоит сделать передвижения на сцене, как выпускать кошек, какие трюки вставить или убрать.

«Хотя ему сейчас вообще нельзя разговаривать. То есть, это говорит о том, что положительная динамика есть. Но врачи, как мы понимаем, никаких прогнозов не дают совершенно. И как я не „пытал“ лечащего врача, пока никаких положительных или отрицательных комментариев нет», — рассказал заслуженный артист России.

Дмитрий Куклачев отметил, что сейчас необходимо только время и ожидание. Операция 75-летнего Юрия Дмитриевича прошла успешно. Пусть он и находится в тяжелом состоянии, однако остается в «рабочем режиме», заметил его сын.

«Наша задача сейчас — это только ждать и молиться о его здоровье», — заключил наш собеседник.

Народному артисту РСФСР стало плохо в пятницу, 12 апреля, во время юбилейного концерта. Его экстренно госпитализировали, операция длилась более трех часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно о состоянии Куклачева после инфаркта.

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