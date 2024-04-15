Скелет пропавшей в прошлом году пенсионерки нашли в лесу в Подмосковье

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 28 0

Старушка ушла из дома в августе 2023-го и бесследно исчезла. Что с ней случилось?

Скелет пропавшей в прошлом году пенсионерки нашли в лесу в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Michael Schellinger

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Московской области в лесу обнаружили скелет пенсионерки, пропавшей в августе прошлого года. Источник 5-tv.ru рассказал, что останки 79-летней женщины нашли 14 апреля волонтеры близ деревни Купелицы.

Давность смерти погибшей при загадочных обстоятельствах старушки составляет около девяти месяцев. Ее личность помогли установить документы, что были при ней. Полиция уже начала проверку.

Известно, что пенсионерка ушла с дачи в СНТ «Ветеран дубки» в августе 2023-го и пропала.

Известно о еще одной загадочной смерти старушки, но уже в Чили. В Сантьяго задержали монахиню, которая целый год хранила скелет умершей подруги в чемодане.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у «кислотного маньяка» были навязчивые идеи.

+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:13
Нож в спину: Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, на которой он вскоре женился
21:48
Большая вода: паводок дошел до Томской и Курганской областей
21:38
«Некий рупор»: Пьеха рассказал о роли артистов в период важных событий в стране
21:22
Скелет пропавшей в прошлом году пенсионерки нашли в лесу в Подмосковье
21:06
«Его вывезли к границе»: на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
20:57
«Наговаривали на меня»: почему у Волочковой не сложился союз с бизнесменом Керимовым

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
«Состояние такое же»: когда Юрия Куклачева переведут из реанимации
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок