Форму не теряет: 55-летняя певица Валерия села на шпагат

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

Певица Валерия села на шпагат

Форму не теряет: 55-летняя певица Валерия села на шпагат

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Артистка удивила поклонников своей растяжкой и точеной фигурой.

Российская певица Валерия продемонстрировала поклонникам свою растяжку, сев на шпагат. Соответствующее фото выложил в свой личный блог ее муж Иосиф Пригожин.

«Годы идут, а моя форму не теряет», — подписал публикацию продюсер.

Певица Валерия села на шпагат. Фото: Instagram* / prigozhin_iosif

На фото Валерия одета в зеленую футболку, укороченные леггинсы и белые кроссовки. Певица распустила волосы и сделала легкий макияж, позируя перед камерой в спортзале.

Поклонники отметили в комментариях отличный внешний вид 55-летней артистки.

«Только краше становится с годами»;

«Над такой потрясной фигурой и растяжкой надо работать каждый день. Умница наша и красавица Валерия»;

«Валерия молодец. Горжусь», — восхищаются подписчики.

На днях артистке исполнится 56 лет. Валерия была замужем три раза. Последний брак стал счастливым для певицы. В этом году Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни.

Ранее 5tv.tu рассказывал, что певица Валерия дала совет по преодолению кризиса в отношениях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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