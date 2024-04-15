Форму не теряет: 55-летняя певица Валерия села на шпагат

Артистка удивила поклонников своей растяжкой и точеной фигурой.

Российская певица Валерия продемонстрировала поклонникам свою растяжку, сев на шпагат. Соответствующее фото выложил в свой личный блог ее муж Иосиф Пригожин.

«Годы идут, а моя форму не теряет», — подписал публикацию продюсер.

Певица Валерия села на шпагат. Фото: Instagram* / prigozhin_iosif

На фото Валерия одета в зеленую футболку, укороченные леггинсы и белые кроссовки. Певица распустила волосы и сделала легкий макияж, позируя перед камерой в спортзале.

Поклонники отметили в комментариях отличный внешний вид 55-летней артистки.

«Только краше становится с годами»;

«Над такой потрясной фигурой и растяжкой надо работать каждый день. Умница наша и красавица Валерия»;

«Валерия молодец. Горжусь», — восхищаются подписчики.

На днях артистке исполнится 56 лет. Валерия была замужем три раза. Последний брак стал счастливым для певицы. В этом году Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни.

Ранее 5tv.tu рассказывал, что певица Валерия дала совет по преодолению кризиса в отношениях.

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