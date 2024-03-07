«Пробуждать то самое»: певица Валерия дала совет по преодолению кризиса в отношениях

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 15 0

Певица Валерия: бороться с кризисом в отношениях помогают путешествия

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Артистка счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Что помогает звездной паре сохранять страсть в отношениях?

Народная артистка России Валерия рассказала корреспонденту 5-tv.ru про метод, который поможет выйти из кризиса в отношениях.

«Мне кажется, главной виной таких вот кризисов является рутина. Когда все становится обыденным, когда вроде бы все идет по накатанной. Вроде бы люди любят друг друга, но бытовая история затягивает и засасывает. Поэтому нужно выходить из нее любыми способами. У каждого они, наверное, свои. У каждых свои рецепты. Мне кажется, что очень помогают путешествия», — сказала Валерия на премьере комедии «Любовь со второго взгляда».

В особенно кризисные моменты можно отправиться в место, в котором все начиналось. В таких местах пробуждаются романтические воспоминания.

«Как-то нужно возвращаться в те моменты и пробуждать в себе то самое. А это возникает на самом деле, даже если вы приезжаете в какое-то новое место», — рассказала певица.

Артистка отметила, что в незнакомом месте человек чувствует себя новичком. Там он прибывает в особенном состоянии. Поэтому неизведанные территории тоже могут поспособствовать возникновению романтических флюидов.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия хочет много внуков.

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