Протестующие в Тбилиси попытались прорвать кордон полиции перед парламентом

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси попыталась прорвать кордон полиции у здания парламента. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места событий. На них видно, как правоохранители пытались успокоить граждан, но они на призывы не реагировали.

На акцию протеста многие пришли в медицинских масках. На случай, если будет применен слезоточивый газ. Расходиться недовольные законом об иноагентах не пожелали. Многие собравшиеся размахивали флагами Европы. Правоохранители пока не применяла силу, хотя рядом с парламентом и стоят водометы.

Скандальный законопроект об иноагентах был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили массовые протесты. Однако позднее правящая партия заявила о намерениях рассмотреть инициативу заново. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Грузинское общество сочло инициативу за «отход от европейского курса».

Накануне в ходе обсуждения закона депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили подрался с исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе. Второй получил удар по голове, когда выступал перед парламентом. К потасовке затем подключились и другие чиновники.

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