Назвать источник атак на Запорожскую атомную станцию призвал во время заседания Совбеза ООН постпред России в этой организации Василий Небензя. Он подчеркнул, что наша страна признательна МАГАТЭ за оперативное осуждение ударов по атомной электростанции, но в докладе использованы обезличенные фразы.

Получается, что как таковую угрозу пока устранить нельзя. Во время этих слов постпред Украины сидел в зале и демонстративно листал журнал, словно показывая, что Киев здесь ни при чем.

«Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем, или нет — это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС. Их единственный источник понятен, при попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки на Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории», — сказал Небензя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гросси оценил угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС.