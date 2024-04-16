Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Все мировое сообщество знает, что совершает атаки на атомную электростанцию, но упорно умалчивают об этом.
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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Назвать источник атак на Запорожскую атомную станцию призвал во время заседания Совбеза ООН постпред России в этой организации Василий Небензя. Он подчеркнул, что наша страна признательна МАГАТЭ за оперативное осуждение ударов по атомной электростанции, но в докладе использованы обезличенные фразы.
Получается, что как таковую угрозу пока устранить нельзя. Во время этих слов постпред Украины сидел в зале и демонстративно листал журнал, словно показывая, что Киев здесь ни при чем.
«Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем, или нет — это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС. Их единственный источник понятен, при попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки на Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории», — сказал Небензя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гросси оценил угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС.
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