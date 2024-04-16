«В опасной близости»: Гросси оценил угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Гросси: атаки по ЗАЭС нарушают основные принципы безопасности защиты объекта

«В опасной близости»: Гросси оценил угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Атаки украинских боевиков могут привести к трагедии. Почему Запад закрывает на это глаза?

Вероятность крупного ядерного инцидента на Запорожской АЭС остается реальной, несмотря на перевод реакторов на холодный останов. Об этом предупредил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время заседания СБ ООН.

«Мы находимся в опасной близости к ядерной катастрофе. Мы не должны проявлять самоуспокоенность и позволять, чтобы игральные кости решали, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести риск аварии к минимуму», — сказал он.

Гросси также отметил — ущерб от удара по крыше шестого энергоблока был поверхностным, но это создало опасный прецедент.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС несколько дней назад. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал крышу шестого энергоблока станции.

Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры, к счастью, удары не вызвали. Однако трое сотрудников предприятия получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад прикрывает террористические атаки Украины.

+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:41
Восходящая звезда: Катя Лель готовит в преемницы свою 15-летнюю дочь
2:22
Большая уборка: Орск начали дезинфицировать после паводка
2:03
Больше не друзья? Почему США помогают Израилю охотнее, чем Украине
1:49
Причуды беременных: Лиза Арзамасова заедает шоколадные конфеты огурчиком
1:24
«В опасной близости»: Гросси оценил угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС
0:54
В Москве женщина умерла после пластики живота в клинике

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
Случайно пролил чай: у летевшего в Москву самолета сгорел один из блоков по вине пилота
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок