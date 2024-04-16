«Теперь мы вдвоем»: Марина Хлебникова исполнила мечту поклонника

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Хлебникова исполнила мечту фаната, поздравив его с днем рождения на сцене

«Теперь мы вдвоем»: Марина Хлебникова исполнила мечту поклонника

Фото: Евгений Стукалин / ТАСС

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Певица познакомилась с фанатом в лифте незадолго до исполнения его желания.

Певица Марина Хлебникова однажды исполнила мечту своего поклонника. Во время морского круиза звезда 90-х пригласила на сцену мужчину по имени Вячеслав, где исполнила не только песни, но и свое обещание.

«Думаете, что мы знакомы? Нет, познакомились сегодня в лифте. Вячеслав представился и рассказал, что у него сегодня день рождения. И он мечтает, чтобы я его поздравила прямо на сцене. Так что теперь на сцене мы вдвоем. Мечты должны сбываться!» — рассказала она изданию 7Дней.ru.

Зрители поддержали певицу в желании исполнить мечту. Они также восхитились внешностью Хлебниковой. Артистка на шестом десятке по-прежнему имеет стройную и подтянутую фигуру. И это все несмотря на то, что в последние годы Хлебникову преследует черная полоса.

Так, ночью 18 ноября 2021 года стало известно, что в доме звезды разгорелся пожар. С ожогами ее доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В госпитале знаменитость провела месяц. Вопреки слухам, ее лицо не было изуродовано шрамами, хотя ей пришлось провести операцию по пересадке кожи на ноге.

Прошлой весной Хлебникова похоронила отца. Представители певицы, общаясь с прессой, подчеркивали, что, как и всегда, пережить горе ей помогает музыка.

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