Похожа на маму: Брухунова впервые показала лицо маленькой дочери от Петросяна
Брухунова впервые показала лицо маленькой дочери от Петросяна
Фото: Instagram* / bruhunova
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Наследнице знаменитого юмориста исполнилось шесть месяцев. Как она выглядит?
Жена российского комика Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — в день исполнения шести месяцев со дня рождения дочери Матильды опубликовала в личном блоге ее фото.
«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда!» — написала знаменитость.
Подписчики отметили, что девочка похожа на маму.
«Как похожи»;
«Мамина девочка»;
«Очень на Вас похожа!» — заметили поклонники.
Для многих подписчиков новость о пополнении в семье стала неожиданностью, ведь ранее пара нигде не упоминала о беременности Брухуновой. Более того, никто не видел супругу Петросяна беременной, а ведь она активно ведет свой блог, где периодически показывает себя в разных нарядах. Некоторых этот факт натолкнул на подозрения о том, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды обсудили пополнение в семье Петросяна.
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