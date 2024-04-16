«Натиск ботов»: Илон Маск о нововведениях в соцсети X

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Илон Маск сделает соцсеть X платно для новых пользователей

«Натиск ботов»: Илон Маск о нововведениях в соцсети X

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda

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Плату будут брать за размещение постов и другой функционал.

Американский миллиардер Илон Маск потвердил информацию о том, что соцсеть X будет брать плату с новых пользователей за размещение постов, закладок, а также за лайки и реакции на другие публикации. Таким образом он собирается защитить ресурс от наплыва ботов. Об этом он сообщил на своей странице в X.

«К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота», — написал Маск.

Бизнесмен объявил, что такая функция будет действовать только на новых пользователей, а через три месяца они получат полный функционал X уже за бесплатно.

Так бизнесмен ответил на публикацию аккаунта Daily News в X. В посте писали, что с пользователей будут взимать деньги на протяжении года за полный функционал. Также там подчеркнули, что таки меры введены для снижения уровня спама.

Поэтому получается, что Маск часть информации потвердел, а другую опроверг.

Предприниматель не подчеркнул, какую сумму будут брать с новых пользователей, но такую функцию уже ввели для граждан Филиппин и Новой Зеландии. Если перевести их валюту в американскую, то они платят примерно один доллар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск высказался о судьбе человечества.

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