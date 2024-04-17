Наталья Подольская вышла в свет в «голом» платье

Артистка появилась на публике в откровенном наряде.

Певица Наталья Подольская опубликовала в социальных сетях фото в «голом» платье. Знаменитость решила одеться в прозрачное черное платье-макси с необычным кружевом, что совершенно обескуражило поклонников.

В таком наряде артистка решила явиться на V Национальную премию в области веб-контента, состоявшуюся 15 апреля. Более того, этот образ она дополнила необычным жакетом и туфлями на каблуках. Финальный штрих виден на лице знаменитости — распущенные волосы и нюдовый макияж.

Наталья Подольская показалась перед поклонниками в откровенном платье. Фото: Instagram* / nataliapodolskaya

Подольской 41 год, она воспитывает вместе с мужем двух сыновей: Ивана и Артемия. Звезда состоит в браке с коллегой по цеху Владимиром Пресняковым.

Ранее, писал 5-tv.ru, Подольская дала совет, как пережить горе.

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