«В 2006 году умер отец»: Наталья Подольская дала совет, как пережить горе

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 83 0

Наталья Подольская считает, что горе лучше переживать не в одиночестве

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Знаменитость считает, что в нынешнее время после кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» общество должно объединиться и поддерживать друг друга.

Российская певица Наталья Подольская не смогла сдержать слез, отвечая на вопросе журналистов про теракт в «Крокус Сити Холле» и про то, как это горе восприняла лично она.

Певица рассказала, что в дни после теракта она чувствовала повышенную ответственность за то, что она выкладывала в социальные сети. По ее словам, среди подписчиков всегда найдется тот, кто может осудить за неосторожное слово.

«Сейчас очень важно быть терпимыми друг к другу и не искать подвохи. Это странное время, когда одно неосторожное слово — и тебя готово расклевать общество», — разоткровенничалась артистка.

Артистка вспомнила, как, переживая гибель собственного отца в аварии, с особой болью восприняла эмоциональную отстраненность своей подруги. По этой причине певица считает, что горе надо переживать вместе.

«Когда случается горе, об этом хочется кричать, проговаривать. Мне важно понимать, что я не одинока и рядом со мной близкие люди», — призналась со слезами Наталья Подольская.

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее 5-tv.ru писал о полной хронологии теракта в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
1 апр
«Формируют искаженную картину»: как США выгораживают ответственных за теракт в «Крокусе»
1 апр
ФСБ заявила о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в «Крокусе»
1 апр
«Готовятся документы»: Россия обратится в международные суды по причастности Украины к терактам
1 апр
Один из устроивших теракт в «Крокусе» довел свою жену до реанимации
31 мар
«Мне очень жаль»: Игорь Николаев отреагировал на теракт в «Крокусе»
31 мар
МИД потребовал от Украины выдачи всех причастных к терактам в России
31 мар
Песков рассказал о работе Путина после теракта в «Крокусе»
31 мар
В Дагестане нашли преступников после усиления безопасности из-за теракта в «Крокусе»
31 мар
Сдают с потрохами: как Запад пытается скрыть вину Киева в теракте в «Крокусе»
31 мар
Они за это ответят: десятые сутки с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Главное
+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Пассажирский поезд снес автобус под Ярославлем, есть погибшие
15:57
«Это неправда»: соседи Либерж Кпадону раскрыли новые подробности смерти звезды
15:53
Замглавы госучреждения погиб при подрыве машины в Старобельске ЛНР
15:41
На полигоне в Ростовской области испытали новейшую технику для разминирования
15:25
«В 2006 году умер отец»: Наталья Подольская дала совет, как пережить горе
15:09
Планировал диверсии и теракты: ФСБ задержала жителя Ростовской области

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
Сохранить лицо: от каких косметологических процедур лучше отказаться весной
«Во главу угла»: Антон Богданов из «Реальных пацанов» раскрыл секрет крепких отношений
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок