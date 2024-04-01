«В 2006 году умер отец»: Наталья Подольская дала совет, как пережить горе
Наталья Подольская считает, что горе лучше переживать не в одиночестве
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Знаменитость считает, что в нынешнее время после кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» общество должно объединиться и поддерживать друг друга.
Российская певица Наталья Подольская не смогла сдержать слез, отвечая на вопросе журналистов про теракт в «Крокус Сити Холле» и про то, как это горе восприняла лично она.
Певица рассказала, что в дни после теракта она чувствовала повышенную ответственность за то, что она выкладывала в социальные сети. По ее словам, среди подписчиков всегда найдется тот, кто может осудить за неосторожное слово.
«Сейчас очень важно быть терпимыми друг к другу и не искать подвохи. Это странное время, когда одно неосторожное слово — и тебя готово расклевать общество», — разоткровенничалась артистка.
Артистка вспомнила, как, переживая гибель собственного отца в аварии, с особой болью восприняла эмоциональную отстраненность своей подруги. По этой причине певица считает, что горе надо переживать вместе.
«Когда случается горе, об этом хочется кричать, проговаривать. Мне важно понимать, что я не одинока и рядом со мной близкие люди», — призналась со слезами Наталья Подольская.
Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
Ранее 5-tv.ru писал о полной хронологии теракта в «Крокус Сити Холле».
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