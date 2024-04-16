Зарабатывает на паленке? Производитель джинсов Lеvis's засудил предпринимателя

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 35 0

Представители Levi’s подали более 100 исков за подделку их продукции

Зарабатывает на паленке? Производитель джинсов Lеvis's засудил предпринимателя

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вохиджон Абдуллоев выплатил денежную компенсацию, назначенную судом.

Компания Levi Strauss & Co подала более 100 исков на предпринимателей России за продажу поддельного товара под их именем. Издание «БИЗНЕС Online» рассказало подробности.

Казанский предприниматель продавал джинсы под именем бренда Levi’s, но, кажется, настоящим владельцам это не понравилось. Вохиджон Абдуллоев выплатил денежную компенсацию, назначенную судом.

В прошлом году один из столичных секонд-хендов также попал под гнев американского производителя. Владельцам предъявили штраф в 20 тысяч рублей.

Не всегда судебные иски от Levi Strauss & Co получают удовлетворяющий их результат. В 2023 году предпринимателю из Новосибирска удалось оправдать себя и не выплачивать компенсацию.

Создание и оборот подделок запрещен законом Российской Федерации, если они нарушают авторские права. Подобные действие ведут за собой штрафы и, в некоторых случаях, уголовную ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский авторынок заполнили контрафактные запчасти.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
94.07
0.48 99.93
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:02
Задержан подозреваемый в убийстве известного юмориста в Сочи
20:53
Мэр Москвы рассказал о развитии школьных театров
20:42
«Персонал не напрягает»: Бородина рассказала о своем отношении к домработницам
20:33
Они вернулись: клещи вышли на охоту в разных регионах России
20:22
В Москве стартовал сезон благоустройства территорий
20:12
Роскомнадзор может заблокировать TikTok в России

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Яблоко раздора: к чему приведут территориальные споры Южной Кореи и Японии
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок