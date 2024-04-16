Зарабатывает на паленке? Производитель джинсов Lеvis's засудил предпринимателя

Вохиджон Абдуллоев выплатил денежную компенсацию, назначенную судом.

Компания Levi Strauss & Co подала более 100 исков на предпринимателей России за продажу поддельного товара под их именем. Издание «БИЗНЕС Online» рассказало подробности.

Казанский предприниматель продавал джинсы под именем бренда Levi’s, но, кажется, настоящим владельцам это не понравилось. Вохиджон Абдуллоев выплатил денежную компенсацию, назначенную судом.

В прошлом году один из столичных секонд-хендов также попал под гнев американского производителя. Владельцам предъявили штраф в 20 тысяч рублей.

Не всегда судебные иски от Levi Strauss & Co получают удовлетворяющий их результат. В 2023 году предпринимателю из Новосибирска удалось оправдать себя и не выплачивать компенсацию.

Создание и оборот подделок запрещен законом Российской Федерации, если они нарушают авторские права. Подобные действие ведут за собой штрафы и, в некоторых случаях, уголовную ответственность.

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